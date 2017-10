ERC aprova indigitação de José Vieira de Andrade para Conselho da RTP

Regulador aponta "riquíssimo currículo" do professor nomeado para o Conselho Geral Independente.

Por Lusa | 04.10.17

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) deu esta quarta-feira parecer favorável à indigitação do professor catedrático José Carlos Vieira de Andrade para o Conselho Geral Independente (CGI) da RTP, órgão que supervisiona a estação pública.



Numa nota publicada no seu 'site', a ERC informa que, na reunião desta tarde, o conselho regulador considerou não ter "quaisquer dúvidas de que o Professor Doutor José Carlos Vieira de Andrade reúne as qualidades" para assumir o cargo, desde logo pela sua "indiscutível credibilidade e idoneidade pessoal" e pelo seu "riquíssimo currículo".



Além disso, segundo aquela estrutura, Vieira de Andrade não apresenta "quaisquer das incompatibilidades suscetíveis de obstar à sua indigitação para o cargo em referência" e que possam pôr em causa os estatutos da RTP.



"Em face do exposto, [...] o conselho regulador delibera dar parecer favorável à indigitação do Professor Doutor José Carlos Vieira de Andrade para membro do Conselho Geral Independente da RTP", indica a mesma informação.