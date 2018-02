Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Erro grave na primeira semifinal do Festival

Falha na contagem de votos obriga a alterar finalistas. RTP assume “total responsabilidade”.

Por Duarte Faria | 01:30

A primeira semifinal do Festival da Canção deste ano, que decorreu no passado domingo nos estúdios da televisão pública, em Lisboa, ficou marcada por um erro grave na contabilização dos resultados do televoto (votação do público através de telefone). Esta falha levou a que fosse dada como finalista uma canção - ‘Eu te amo’ (de Mallu Magalhães, interpretada por Beatriz Pessoa) - que não reunia a devida pontuação.



A RTP acabou por tornar público o erro já na manhã de segunda-feira e, corrigida a votação, revelou que a finalista é, afinal, ‘Sem medo’, de Jorge Palma, cantada por Rui David. E assumiu, em comunicado, "total responsabilidade" sobre o sucedido. Contactados pelo CM, intérpretes e letristas não se quiseram pronunciar.



Ao que o CM apurou, o erro deu-se na transposição manual das percentagens do televoto em pontos, feita pela produção do programa.



"O problema foi detetado ainda a emissão estava no ar mas já estávamos a fechar. Por isso, foi feita uma reunião, no fim do programa, em que explicámos a situação a todos os envolvidos, que mostraram fair-play", conta Daniel Deusdado, diretor de programas da RTP.



"Foi decidido que seria emitido um comunicado a explicar a situação", acrescenta o responsável, que considera que "o mais importante é que a transparência esteve acima de tudo". O CM sabe que, para evitar que a situação inédita na história do evento se volte a repetir, a RTP vai procurar um sistema informático que converta automaticamente os dados, permitindo dupla confirmação.



Além de ‘Sem medo’ são finalistas: Peu Madureira, com ‘Só por ela’; Janeiro, com ‘sem título’; Catarina Miranda, ‘Para sorrir eu não preciso de nada’; Anabela, ‘Para te dar abrigo’; Joana Barra Vaz, ‘Anda estragar-me os planos’; e Joana Espadinha, ‘Zero a Zero’.