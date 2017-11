Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escândalo de assédios sexuais sem fim à vista

Steven Seagal é a mais recente estrela do cinema a ser acusada. Julianna Margullies diz que o ator a abordou num quarto de hotel.

Por Duarte Faria | 08:59

Não param de surgir as histórias de assédio sexual a envolver grandes estrelas de Hollywood. O mais recente caso é o de Julianna Margullies, conhecida pelas séries ‘ER: Serviço de Urgência’ e ‘The Good Wife’. Numa entrevista à Sirius XM, a atriz de 51 anos revelou que, no início da carreira, quando tinha cerca de 20, o ator Steven Seagal e o produtor Harvey Weinstein tentaram ter encontros sexuais com ela.



No caso de Weinstein este é apenas mais um das dezenas de relatos que vieram a público sobre o seu comportamento de predador. Ainda esta semana, a atriz Paz de la Huerta, 33 anos, acusou Weinstein de a ter violada duas vezes em 2010. De resto, o produtor de 65 anos já está a ser investigado pelas autoridades de Nova Iorque e Los Angeles, Estados Unidos, e arrisca ser preso a qualquer momento.



Mas esta é a primeira vez que o nome do ator de filmes de ação Steven Seagal aparece envolvido no escândalo. Margullies contou que Seagal, de 65 anos, a atraiu para um hotel com a desculpa de que iria fazer um casting mas que o ator acabou por tentar manter relações sexuais com ela num quarto. Julianna Margulies conta que conseguiu, no entanto, escapar da situação.



Entretanto, continuam a surgir depoimentos sobre comportamentos sexuais inapropriados de Kevin Spacey. Há mais três homens a acusar o ator de 58 anos de assédio sexual, um deles menor à data do incidente. Recorde-se a conduta de Spacey começou a ser revelada depois de Anthony Rapp, hoje com 46 anos, o ter acusado de assedio sexual quando tinha apenas 14. Nos dias seguintes novas histórias surgiram e um representante do premiado ator revelou que este vai tirar um tempo para procurar tratamento. Ontem a Netflix anunciou que Spacey foi despedido da série ‘House of Cards’, cuja produção da sexta e última temporada foi suspensa na sequência do escândalo.