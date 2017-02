Estrangeiros querem investir na televisão em Portugal

O presidente da ERC já tinha abordado esta questão durante a sua intervenção no Congresso dos Jornalistas, nos passados dias 12 a 15 de janeiro. Nessa ocasião, Carlos Magno usou o nome de Rupert Murdoch, acionista maioritário da News Corporation, um dos maiores grupos de media do Mundo, para ilustrar o nível dos grupos interessados no nosso país.

Portugal está na mira de grandes grupos internacionais de televisão que procuram alargar os seus investimentos na produção de conteúdos, nomeadamente na área da ficção. Este interesse foi confirmado aopela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), que tem recebido vários contactos nesse sentido."Nós temos um mercado apetecível, porque a partir daqui pode chegar-se a um mercado com praticamente 300 milhões de falantes de português", afirmou Carlos Magno, presidente da ERC, em conversa com oO mesmo responsável adiantou que tem recebido vários telefonemas de responsáveis de grandes grupos estrangeiros que querem saber o que é necessário para investir em Portugal. "São contactos informais e nada mais do que isso", sustentou Carlos Magno, sem querer revelar a identidade destes grupos, mas esclarecendo que o interesse passa por produzir conteúdos de ficção e não pelo estabelecimento ou pela aquisição de participações nos grupos televisivos nacionais.