Estreia de Guerra dos Tronos ‘afunda’ PornHub

Primeiro episódio da sétima temporada da série nos EUA causou queda nas audiências do site porno.

18:28

A estreia da sétima temporada da série "Guerra dos Tronos" nos Estados Unidos, que ocorreu no passado domingo, fez com que as audiências do site PornHub caíssem drasticamente. O site de conteúdos pornográficos perdeu 4,5% das audiências comparando com um dia "normal".

Esta não é a primeira vez que a página perdeu audiência por causa do fenómeno de audiências da série: no final da sexta temporada, o PornHub viu a percentagem de pessoas descer 5,2.

Chris Jackson, um porta-voz do site, revelou que estas variações no número de pessoas a consumirem vídeos pornográficos é "considerável", até porque os "domingos à noite são as alturas mais populares para as pessoas visitarem o PornHub".

Os primeiros resultados estatísticos sobre as audiências nos Estados Unidos dão conta que 16 milhões de pessoas viram a estreia de "Guerra dos Tronos".

O PornHub promete continuar atento e divulgar as estatísticas do site nas noites em que a famosa série vai para o ar.