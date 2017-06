Estreias de verão na CMTV

'Polícia da Moda' é o novo programa da CMTV





Serão 13 trabalhos de fundo, que contam histórias reais de pessoas que tiveram premonições, experiências de quase morte ou possessões não explicadas", conclui Francisco Penim.



"A 1 de julho vamos estrear um novo formato chamado ‘Separados pela Vida’, apresentado pelo Duarte Siopa, que pretende juntar famílias que a vida afastou", revela o diretor-adjunto de programação da CMTV. Já a meio de julho chega "um formato de grande reportagem, de 30 minutos cada, intitulado ‘Sinais do Além’.Serão 13 trabalhos de fundo, que contam histórias reais de pessoas que tiveram premonições, experiências de quase morte ou possessões não explicadas", conclui Francisco Penim.

O que achou desta notícia?







50% Muito insatisfeito

50% 7.1%

7.1% 21.5%

21.5%

21.4% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







50% Muito insatisfeito

50% 7.1%

7.1% 21.5%

21.5%

21.4% Muito satisfeito pub

A CMTV vai estrear três novos programas de produção própria nas próximas semanas, sempre com o objetivo de oferecer formatos de qualidade ao público."Estamos confiantes de que estes novos conteúdos vão ser do agrado dos nossos telespectadores. E continuaremos a trabalhar para que a CMTV seja cada vez mais da preferência do público", afirma Francisco Penim, diretor-adjunto de programação do canal, que pode ser visto na posição 8 do MEO e da NOS.A primeira novidade a chegar à grelha é ‘Polícia da Moda’, que estreia já este domingo às 10h30, e que será apresenta- do por Marta Viveiros e Nuno Tiago. O formato "nasceu no ‘Flash! Vidas’ e agora passa a ter uma vida própria", explica Francisco Penim. O Polícia da Moda vai continuar a mostrar os seus cartões, mas também vai revelar novas rubricas, como ‘O Provador’ e ‘Flashback’.