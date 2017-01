Europa dá razão a jornalista

CM o advogado Francisco Teixeira da Mota.



Representante de José Manuel Fernandes neste processo, o causídico adiantou que "ainda há uma parcela da magistratura nacional com uma compreensão limitada da liberdade de expressão". "A crítica contundente às figuras de poder é o preço da democracia", sublinhou.



"É uma excelente decisão para a liberdade de expressão e de opinião que deve prevalecer sobre os pequenos poderes das figuras públicas", considerou aoo advogado Francisco Teixeira da Mota.Representante de José Manuel Fernandes neste processo, o causídico adiantou que "ainda há uma parcela da magistratura nacional com uma compreensão limitada da liberdade de expressão". "A crítica contundente às figuras de poder é o preço da democracia", sublinhou.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito Outras 5 pessoas também já deram o seu contributo pub

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) condenou o Estado português no caso de um texto de opinião escrito por José Manuel Fernandes em 2006, quando era diretor do ‘Público’. No texto, o antigo jornalista criticava o discurso de tomada de posse do juiz Noronha do Nascimento como presidente do Supremo Tribunal de Justiça.À data, Noronha do Nascimento recorreu aos tribunais nacionais, que condenaram o diário ao pagamento de uma indemnização de 60 mil euros ao juiz.José Manuel Fernandes, atual gestor do Observador, recorreu ao tribunal europeu, que numa decisão com data de ontem considerou que os tribunais portugueses se "excederam na sua margem de apreciação".