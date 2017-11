Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Eurovisão financiada com aumento de capital

RTP quer usar transferência do Estado para fazer face à “situação de obsolescência tecnológica”.

Por Hugo Real | 09:32

A RTP quer utilizar dinheiro de um aumento de capital para "financiar o esforço de investimento necessário para fazer face ao evento Festival da Eurovisão, dada a situação de obsolescência tecnológica da RTP em várias áreas".



A informação consta do Plano de Investimentos da empresa, ao qual o CM teve acesso. No documento, a RTP adianta que vai receber 26,7 milhões em aumentos de capital: 10,4 milhões este ano e 16,29 milhões em 2018. Em causa está um "subfinanciamento do serviço público até 2003 de 26,69 milhões de euros", um valor sancionado pela Comissão Europeia.



Quanto ao montante a receber no próximo ano, e além da Eurovisão, o grupo liderado por Gonçalo Reis decidiu que a outra parte será para "financiar a dívida de médio e longo prazo".



Recorde-se que no início deste ano, o Estado injetou 6,7 milhões na RTP, através de um outro aumento de capital.



Sobre a Eurovisão, o Plano de Investimentos estimou os custos em 12 milhões para a empresa (sem contar com o aumento de capital), o mesmo valor que espera de proveitos. Contudo, estes números são provisórios.



Refira-se ainda que a Câmara Municipal (através da taxa turística) e o Turismo de Lisboa irão financiar o evento, com cerca de 5 milhões de euros. Contas feitas, e mesmo sem o valor do aumento de capital, o custo da Eurovisão dificilmente ficará abaixo dos 17 milhões.



Ao CM, a RTP adianta que "o orçamento para a Eurovisão não está fechado" e "reafirma que vai coproduzir um excelente evento com o custo mais baixo dos últimos anos".