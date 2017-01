Evento debate abusos de Google e Facebook

De lembrar ainda que o congresso tem um orçamento de 35 mil euros, com apoios públicos e privados.



Recorde-se que, de acordo com os últimos dados disponíveis, referentes a 2015, Google e Facebook, que não pagam impostos em Portugal, ficaram com cerca de 78% da faturação digital no nosso país (110 milhões de euros).De lembrar ainda que o congresso tem um orçamento de 35 mil euros, com apoios públicos e privados.

O 4º Congresso dos Jornalistas Portugueses – que se realiza 18 anos depois do último encontro – arranca oficialmente hoje no Cinema S. Jorge, Lisboa.Neste primeiro dia, o evento contará com intervenções do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do jornalista Michael Rezendes, lusodescendente, vencedor do Prémio Pulitzer de Serviço Público em 2003 pela sua investigação no ‘The Boston Globe’ aos casos de pedofilia no seio da igreja católica nos EUA. Prolonga-se até domingo.Os novos desafios das plataformas digitais para o jornalismo, a viabilidade económica dos projetos online, o combate às falsas notícias que se propagam nas redes sociais e a utilização de conteúdos pelos gigantes da internet, como o Google e o Facebook, sem contrapartidas financeiras para os seus produtores serão alguns dos temas fortes do encontro, que contará com a presença do diretor-geral de notícias e editores do Google, Madhav Chinnappa. "A ideia é perceber se conseguimos fazer o jornalismo que queremos, mas que tenha viabilidade económica", explicou ao CM Maria Flor Pedroso, presidente do congresso.