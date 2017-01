Ex-diretor adjunto da Lusa justifica demissão

Perante os deputados que integram a comissão, Nuno Simas esclareceu as razões que motivaram a sua demissão, tendo o ex-diretor-adjunto cessado funções em 31 de dezembro."Por um lado, não ter experiência de redação nem de direção é para mim uma falha grave e considerando que, nos últimos cinco anos, vivemos com cortes, no momento em que voltamos a respirar, na minha opinião, a estratégia deveria ter sido outra", advogou.Nuno Simas afirmou que, "nos últimos anos, a rede interna e a rede externa da Lusa sofreram bastante com os cortes", considerando que este seria o "momento de dar estabilidade a alguns postos de trabalho", sendo a rede interna e a cobertura nacional pontos fulcrais para o futuro da agência."Achei que nesta fase a opção deveria ser outra e porque trabalho na redação - durante cinco anos estive com muito contacto de trabalho diário da redação -, o perfil da pessoa deveria ser outro", sublinhou.No entender de Nuno Simas, um subdiretor da Lusa deveria ter conhecimentos de economia e deveria ajudar no "dia-a-dia da redação", um perfil que, segundo o ex-diretor adjunto, Mafalda de Avelar não tem.Para o jornalista, a estratégia de futuro da Lusa deveria passar pela "estabilização de quadros em vários distritos" e por uma "estabilização da rede externa", um plano estratégico que chegou a ser "gizado" pela Direção de Informação que Nuno Simas integrou.Nesta audição, o deputado do PSD Pedro Pimpão manifestou a preocupação dos social-democratas pela "instabilidade que se vive na Lusa", lembrando, a propósito, o corte da indemnização compensatória inscrito na proposta de Orçamento do Estado para 2017 (OE2017), "depois corrigido pelo apoio de todos os partidos".Já Carla Sousa, do PS, questionou Nuno Simas sobre as razões que motivaram o seu pedido de demissão, nomeadamente, "se houve questões para trás" que o tenham levado a tomar essa decisão, uma vez que o jornalista tinha apresentado a sua demissão do cargo que ocupava na Direção de Informação quando a presidente da Lusa, Teresa Marques, decidiu substituir Fernando Paula Brito no cargo de Diretor de Informação, o que ex-diretor-adjunto rejeitou.O deputado do BE Jorge Campos aproveitou a presença de Nuno Simas para questionar sobre a extinção da Editoria Cultura, uma opção da qual o jornalista disse não ter orgulho, mas que foi necessária, não tendo no entanto comprometido o serviço de Cultura da agência.A precariedade foi uma questão levantada pelo PCP, pela voz da deputada Diana Ferreira, tendo Vânia Dias da Silva, do CDS, questionado sobre a situação orçamental da Lusa ao longo de 2016.A bancada do CDS quis ainda saber se os pareceres do Conselho de Redação são "letra morta", uma vez que este órgão deu um parecer negativo, por unanimidade, à escolha de Mafalda de Avelar para o cargo de subdiretora de informação.Depois de responder a todas as bancadas, e de reiterar a sua discordância com o perfil de Mafalda de Avelar, Nuno Simas concluiu, dizendo que "não faz sentido que uma pessoa entre para uma Direção de Informação para estar a captar fundos [comunitários], porque o seu trabalho não é esse"."Ser Diretor de Informação é estar na redação, trabalhar no dia-a-dia e não sei mais que responder, sinceramente", afirmou.O diretor de informação da Lusa, Pedro Camacho, informou recentemente da contratação de Mafalda de Avelar como subdiretora de informação, o que motivou o parecer negativo do Conselho de Redação, por unanimidade de todos os seus membros, que consideraram que o currículo da jornalista não se adequa ao lugar que vai ocupar. Posteriormente, Nuno Simas apresentou demissão.