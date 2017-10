Ex-diretor do '24horas' ataca Marcelo

Pedro Tadeu critica cobertura dos media portugueses às visitas do chefe de Estado aos locais fustigados pelos fogos.

17:11

"Marcelo é o presidente da CMTV?" é o título do artigo de opinião publicado esta terça-feira no Diário de Notícias, assinado por Pedro Tadeu, onde o jornalista critica a cobertura dos órgãos de comunicação social às visitas de Marcelo Rebelo de Sousa aos locais fustigados pelos incêndios do passado dia 15 de outubro.



O autor utiliza a expressão "estilo Correio da Manhã" para descrever aquilo que considera ter sido uma abordagem sensacionalista utilizada pela maior parte dos órgãos de comunicação social portugueses e até internacionais. "Foi longa a montra de pessoas fragilizadas, em estado de choque, desorientadas há já tantos dias. Foi muita exploração de muita gente para construir uma mensagem política. Foi demais, ultrapassou a fronteira do necessário e do suficiente", pode ler-se no artigo.

Recorde-se que Pedro Tadeu foi diretor do extinto jornal 24horas. O jornalista assumiu a direção da publicação em 2003, onde se manteve até agosto de 2009, um ano antes do jornal fechar portas definitivamente.

Recorde algumas das capas do 24horas.