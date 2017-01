Facebook quer pôr amigos a trocar dinheiro na rede social

No site do Banco de Portugal, é possível verificar que a Facebook Payments International Limited", empresa com base na Irlanda, já está registada, sob a categoria "Instituições de Moeda Eletrónica com Sede na UE em Regime de Livre Prestação de Serviços", desde novembro de 2016. O que permite à rede social emitir, distribuir e reembolsar o dinheiro via eletrónica, ou servir como meio de pagamento.



Não são ainda conhecidos os moldes em que o serviço vai funcionar em Portugal.

Em Espanha, o Facebook já está autorizado a fazer este serviço, que funciona nos Estados Unidos desde 2015. Neste último caso, os utilizadores associam os seus cartões bancários à plataforma para poderem fazer transferências. A empresa pediu licenças semelhantes em vários países europeus, depois de ter sido autorizada pelo Banco Central Europeu.