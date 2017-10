Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falta de solução deixa série da RTP em risco

Gravações da segunda temporada de ‘Ministério do Tempo’ continuam interrompidas.

Por Duarte Faria e Hugo Real | 08:43

Está cada vez mais em risco a continuação da série da RTP ‘Ministério do Tempo’. Ao que o CM apurou, até ao momento não foi encontrada qualquer solução para os constrangimentos financeiros que afetaram esta produção durante as gravações da segunda temporada, que estão paradas desde junho último.



O CM sabe que a RTP continua à espera que o produtor Luís Valente, administrador da Just Up, responsável pela série emitida na RTP 1, consiga encontrar financiamento para avançar para a produção dos episódios que ficaram por gravar. Mas a situação não se poderá arrastar por muito mais tempo.



O CM tentou obter uma reação de Luís Valente, mas sem sucesso até ao fecho desta edição. A RTP recusou falar sobre o assunto.



Recorde-se que, desde junho, atores e equipa técnica recusam trabalhar devido a atrasos consecutivos nos pagamentos de salários. A situação não é nova: já na primeira temporada, quando a produção estava entregue à Iniziomedia, existiram incumprimentos financeiros. A empresa deixou uma dívida de 600 mil euros para pagar.



A segunda temporada arrancou com uma nova produtora, a Just Up, que rapidamente contraiu uma dívida de 200 mil euros. O produtor Luís Valente e o ex-sócio e primo Maurício Ribeiro trocaram acusações de desvio de verbas para justificar o atraso no pagamento de salários.



Cada episódio de ‘Ministério do Tempo’ custa à RTP 75 mil euros, acrescido do IVA (23% - 17 250 euros).