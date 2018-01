Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Famílias de crianças contra 'SuperNanny'

Familiares contactaram comissão de proteção de menores para pedir ajuda.

Por Sónia Dias e Tânia Laranjo | 01:30

Depois das duras críticas lançadas à SIC e ao programa ‘Supernanny’, que estreou no passado domingo, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ) já foi contactada por familiares das duas crianças que participam no próximo programa para impedir a transmissão do mesmo.



Entretanto, a Procuradoria- -Geral da República (PGR) disse ao CM estar "a acompanhar a situação e a analisar todas as possibilidades legais de intervenção". "No que diz respeito ao programa já emitido, existindo um processo de promoção e proteção a favor da criança na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, o Ministério Público [MP] acompanha a atividade daquela comissão", acrescenta.



A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Loures quer que a SIC retire todas as imagens do primeiro programa, apresentado pela psicóloga Teresa Paula Marques que exponham a criança. Em articulação com o MP, deu 48 horas à estação para fazê-lo, caso contrário poderá ser acusada do crime de desobediência. A SIC já disse que a CPCJ não tem legitimidade legal para impor esta decisão e mostrou-se disponível para prestar quaisquer esclarecimentos junto do MP.



Recorde-se que os pais da criança do programa de estreia de ‘Supernanny’ foram chamados à CPCJ de Loures na passada segunda-feira, depois da CNPDPCJ emitir um comunicado a alertar para o "elevado risco" de o formato "violar os direitos das crianças, designadamente o direito à sua imagem, à reserva da sua vida privada e à sua intimidade".