Farmacêuticas são líderes na publicidade

Indústria dos medicamentos aplicou mais de 716 milhões de euros, a preços de tabela, em anúncios na televisão.

08:22

A indústria farmacêutica foi a principal investidora no mercado de publicidade televisiva nos primeiros nove meses deste ano, de acordo com um estudo da agência de meios Carat para o Correio da Manhã. No total, foram mais de 716 milhões de euros (valores a preços de tabela), o que representa 13,6% do investimento total – quase 5,3 mil milhões de euros.



O mercado da alimentação fica na segunda posição, com 691 milhões (13,1% do total), seguido da higiene pessoal (619,5 milhões, 11,7%), comércio (583,3 milhões, 11%), indústria automóvel (529,4 milhões, 10%) e comunicações (328,1 milhões, 6,2%).



Destaque ainda para a cultura (293,3 milhões), bebidas (260,1 milhões), indústria da higiene do lar (242,4 milhões) e banca (131,7 milhões).



Nos canais generalistas, que concentram a maioria do investimento, a indústria farmacêutica lidera na RTP 1, com 24,2%, seguida do comércio (13,2%) e da higiene pessoal (8,8%). A televisão pública leva 548,3 milhões de euros no total.



Na SIC, o maior investidor é o mercado de higiene pessoal (15,3%), seguido da alimentação (13,2%) e da indústria farmacêutica (12,1%). O canal de Carnaxide recebe, a preços de tabela, mais de 1,8 mil milhões de euros.



Na TVI, que tem um investimento publicitário de mais de 2,1 mil milhões, a alimentação toma a dianteira (16,2%). Seguem-se as farmacêuticas (13%) e o comércio (12,2%).