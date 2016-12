Fernando Daniel vence "The Voice"

Francisco Murta, Miguel Carmona e Marta Carvalho levaram para casa o segundo, terceiro e quarto lugar, respetivamente.

Fernando Daniel foi o grande vencedor da quarta temporada do programa 'The Voice Portugal'. O programa de talentos da RTP1, apresentado por Catarina Furtado e Vasco Palmeirim, terminou este domingo com o jovem da equipa de Mickael Carreira a ser o mais votado pelo público.O jovem, que já era visto como um dos potenciais vencedores desde o ínicio do programa, ganhou um contrato discográfico com a gravadora musical Universal.Na sua prova cega, Fernando Daniel interpretou 'When we were young' de Adele e o vídeo da sua prestação tornou-se viral na internet.