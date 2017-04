Ferro Rodrigues força escolha da nova ERC

Até à substituição, mantêm-se em funções Carlos Magno (presidente), Arons de Carvalho (vice-presidente) e Luísa Roseira (vogal), cujo mandato acabou em novembro de 2016. A 4 de abril encontraram-se com Ferro Rodrigues e garantiram a "normalidade de funcionamento" da ERC até serem escolhidos os seus sucessores.

O impasse na escolha do novo conselho regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) tem um fim anunciado: 12 de maio. A falta de entendimento entre o PS e o PSD para a nomeação dos novos membros do regulador dos media, que dura há mais de cinco meses, obrigou o presidente da Assembleia da República a dar um murro na mesa e a marcar eleições para esta data.Desde novembro que socialistas e sociais-democratas tentam chegar a acordo para a escolha dos novos membros da ERC, mas a discordância quanto à forma de eleição do presidente do organismo tem adiado consecutivamente a votação dos nomes.O PSD argumenta que tem o direito de indicar quem será o presidente da entidade por ser o partido com mais deputados, enquanto o PS quer que sejam os quatro nomes indicados pelos partidos a escolher o líder da ERC. Os socialistas já anunciaram as suas escolhas: o professor e jornalista Mário Mesquita e o jurista da RTP João Pedro Figueiredo. Já o PSD indicará Fátima Resende Lima (atual diretora executiva da ERC) e o antigo jornalista Francisco Azevedo e Silva.