Ficção da TVI ganha vantagem sobre a SIC

‘A Herdeira’ tem mais 256 mil telespectadores do que ‘Paixão’, indicam números disponibilizados pela GfK.

Por Duarte Faria | 08:36

A ficção nacional da TVI voltou a ganhar força e, nos últimos meses, abriu uma vantagem decisiva sobre a SIC. A novela ‘A Herdeira’ tem sido o principal trunfo da estação de Queluz de Baixo e o seu sucesso coloca-a entre os produtos de ficção nacional mais vistos da televisão portuguesa no século XXI.



Protagonizada por Kelly Bailey e Lourenço Ortigão, esta produção, que estreou a 24 de setembro, soma uma média de 1 394 100 telespectadores, segundo os números disponibilizados pela GfK. ‘A Herdeira’ regista ainda um share médio de 30,3%, ou seja, em cada 100 portugueses que veem televisão à hora em que é emitida, mais de 30 estão sintonizados na TVI.



Contas feitas, ‘A Herdeira’ tem mais 256 mil telespectadores do que ‘Paixão’, a novela da SIC que é emitida à mesma hora. Esta produção, protagonizada por Margarida Vila-Nova, Albano Jerónimo, Joana Solnado e Marco Delgado, tem uma média de 1 138 100 telespectadores e 24,5% de share, diz a GfK. Estreou a 18 de setembro último.



Referência ainda para as novelas emitidas na segunda linha de ficção em horário nobre. ‘Jogo Duplo’, que desde 4 de dezembro é a aposta da TVI, regista uma média de 951 300 telespectadores (27,3% de share) e tem saído vencedora sobre a concorrência. Já ‘Espelho d’Água’, da SIC, a mais antiga das novelas em exibição (estreou a 1 de maio deste ano) soma 835 500 telespectadores (23,6% de share). Estará em antena até maio.