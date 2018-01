Filho de comentador interrompe direto para a Al Jazeera

Pai reagiu com mestria ao desafio de continuar a falar. Episódio lembra o caso da BBC em 2017

Por J.C.M. | 17:17

Um dois grandes momentos de televisão de 2017 foi o de um comentador da BBC que falava em direto pelo Skype a partir do seu escritório caseiro quando os filhos irrompem pela sala, com a mãe a persegui-los, muito aflita.Pois o ano de 2017 começa já com episódio muito semelhante. O caso passou-se na Al Jazeera e tem como protagonista Daniel Smith Rowsey, professor e cineasta convidado a comentar os Globos de Ouro. Mas, o académcio americano não perdeu a compostura e continuou o comentário com o filho ao lado.O jornalista da estação também não se deixou perturbar, e continuou a fazer perguntas sobre os discursos dos Globos de Ouro e o tema do assédio sexual em Hollywood. E até é a criança a acenar para a despedida final.