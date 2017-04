Final de 'The Walking Dead' com cena cortada

O que achou desta notícia?







O último episódio da sétima temporada de 'The Walking Dead' foi emitido sem uma cena que, segundo o produtor-executivo e principal argumentista Scott M. Gimple, apenas poderá ser apreciada em DVD."É uma linda cena entre Rick [Andrew Lincoln], Michonne [Danai Gurira] e Carla [Chandler Riggs], que os mostra como uma família, mas não era totalmente necessária. Ainda assim, achei que era linda", explicou o responsável em entrevista ao site Entertainment Weekly, referindo-se ao momento em que Rick descobre que Michonne está viva depois de uma luta violenta com das parceiras de Jadis (Pollyanna McIntosh).Gimple lamentou ainda não poder ter acompanhado cada uma das personagens ao longo do episódio que encerra a sétima temporada. "É uma questão de tempo e, também, de não sobrecarregarmos os telespectadores com informação. Mas o ideal era fazer uma série para cada um deles", sugeriu.