Fox News processada novamente por assédio sexual

Conselheira de comunicação de várias personalidades democratas, Julie Roginsky afirmou também que foi alvo de medidas de retorsão, depois de ter recusado as sugestões.Em particular, a estação televisiva recusou-lhe um lugar de co-apresentadora da emissão "Os Cinco", que lhe tinha sido prometido.Os dirigentes da Fox quiseram depois que ela defendesse publicamente Roger Ailes, quando foram divulgadas acusações de assédio sexual, feitas por uma anterior apresentadora, Gretchen Carlson, o que recusou.O processo judicial de Gretchen Carlson obrigou Roger Ailes a demitir-se, no final de julho de 2016.Ailes criou a Fox News, em 1996, a pedido do patrão da rede Fox e do grupp de comunicação News Corp, Rupert Murdoch.Apesar de ter chegado à paisagem audiovisual bem depois da CNN, que foi lançada em 1980, a cadeia de informação em cabo, apreciada pelos conservadores, assumiu a liderança das audiências, que ainda hoje conserva.No início de setembro, a casa mãe da Fox News, a 21st Century Fox, chegou a acordo com Gretchen Carlson. Segundo vários meios de comunicação norte-americanos, o grupo teria pago cerca de 20 milhões de dólares (18,7 milhões de euros) à antiga apresentadora.Além de Roger Ailes, também o apresentador vedeta da estação, Bill O'Reilly, foi alvo de acusações de assédio por parte de várias mulheres.Já eram conhecidos dois casos, mas o New York Times revelou no sábado ter identificado mais três.No total, Bill O'Reilly e a Fox News teriam pago 13 milhões de dólares a estas cinco mulheres, em troca do seu silêncio e da renúncia a fazer queixas judiciais contra o apresentador da emissão "The O'Reilly Factor".Em comunicado publicado no sábado, a estação reafirmou o seu apoio a Bill O'Reilly.