França ataca gigantes com nova taxa Google

CM questionou o Ministério da Cultura, que tutela a comunicação social, e o ministério das Finanças, responsável pela política fiscal, se Portugal vai avançar com uma taxa similar, mas não obteve resposta até ao fecho desta edição.



O Parlamento francês aprovou a chamada ‘taxa Google’, que prevê um agravamento de cinco pontos (até aos 38,33%) sobre todas as receitas geradas em França que são desviadas para países com cargas fiscais mais atrativas. O objetivo é punir a otimização fiscal praticada por grandes empresas. Apesar de assumir o nome da multinacional, o novo imposto vai atingir centenas de empresas a operar em território francês, entre as quais o Facebook, Apple, Uber, Airbnb, Amazon e até cadeias de restaurantes de fast food.Esta taxa, que entrará em vigor em 2018, surgiu da iniciativa do deputado socialista Yann Galut, que denunciou os "risíveis impostos" pagos pelos gigantes tecnológicos. Segundo o ‘El País’, o governo francês reclama cerca de 1600 milhões de euros à Google por impostos que a empresa não pagou em França, já que registou as receitas na Irlanda, onde a carga fiscal é muito inferior. A Austrália e o Reino Unido já criaram impostos similares.Ao, a Google diz que "cumpre as leis fiscais em todos os países onde está presente". Contudo, assume que dos cerca de 3,2 mil milhões que pagou em impostos em 2015, a maior parte foi pago nos EUA, "onde o negócio é originário".