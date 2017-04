Fundador do Facebook quer evitar mais crimes transmitidos em direto

O Facebook admitiu na segunda-feira que o vídeo de Cleveland esteve online por um período demasiado longo e anunciou que ia rever a forma de remoção do material considerado abusivo.



Nos últimos meses, têm sido vários os casos de agressões violentas ou de violações que são transmitidos em direto no Facebook. Até aqui, a rede social depende dos seus 1,9 mil milhões de utilizadores para reportar eventuais conteúdos abusivos. A empresa tem milhares de pessoas encarregues de analisar estas denúncias, mas os casos continuam a surgir.O Facebook admitiu na segunda-feira que o vídeo de Cleveland esteve online por um período demasiado longo e anunciou que ia rever a forma de remoção do material considerado abusivo.

O fundador e líder do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou esta terça-feira que a companhia americana vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para prevenir a publicação de mensagens como o vídeo de um homicídio em Cleveland, que no domingo esteve visível por mais de duas horas.Falando na conferência anual para os criadores de software, Zuckerberg dirigiu palavras de condolência aos amigos e familiares da vítima do crime de Cleveland, Robert Godwin Sr.O suspeito do crime, Steve Stephens, foi esta terça-feira encontrado sem vida num carro, tendo-se suicidado após ser perseguido pela polícia. No domingo publicou no Facebook um vídeo em que disparava contra Robert Godwin. Numa outra publicação na rede social, orgulhava-se de já ter cometido 13 homicídios.