Futebol domina lista dos mais vistos na TV

De resto, dos 20 programas mais vistos, oito são jogos do Europeu (todos envolvendo a equipa de Fernando Santos) e dois são encontros de preparação da Seleção para o torneio. Contabilizam-se ainda partidas do conjunto das quinas na qualificação para o Mundial de 2018 e jogos da Liga dos Campeões e Liga Europa. A RTP 1 ocupa os primeiros 17 lugares da tabela, a TVI fica com dois e a SIC apenas com um.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

Em ano de Europeu - que foi de celebração para todos os portugueses -, o futebol fez o pleno na tabela dos vinte programas mais vistos da televisão e reforçou a condição de conteúdo preferido dos telespectadores portugueses.A meia-final do Europeu (Portugal-País de Gales, a 6 de julho, na RTP 1) foi o programa mais visto deste ano, com uma audiência média de 3 721 480 telespectadores (75,4% de share), segundo os dados da GfK. Segue-se a final da competição, que opôs a seleção portuguesa à França (10 de julho, na RTP 1), que registou 3 702 060 telespectadores (78,1% share).Em terceiro lugar, o jogo Polónia-Portugal, também do Euro 2016, emitido na RTP 1 a 30 de junho. Teve uma audiência média de 3 636 380 telespectadores (68,8% de share). A fechar o top 5 estão ainda o Portugal-Islândia, da fase de grupos (14 de junho, na RTP 1) e o Croácia-Portugal, dos oitavos de final (25 de junho, também na RTP 1).