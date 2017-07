Futebol e ‘Pesadelo’ dominam audiências

Meia-final da Taça das Confederações foi o programa mais visto no primeiro semestre deste ano.

10.07.17

O jogo Portugal-Chile (0-3, após grandes penalidades), da meia-final da Taça das Confederações, emitido na RTP 1 na passada quarta-feira, foi o programa mais visto da televisão portuguesa nos primeiros seis meses deste ano. Registou uma audiência média de 2 390 420 telespectadores (57,4% de share), segundo dados disponibilizados pela GfK.De resto, e habitual na televisão portuguesa, o desporto-rei continua a dominar os primeiros lugares da tabela de audiências do primeiro semestre. Entre os 15 programas mais vistos, nove são transmissões de futebol - sendo um deles a flash interview depois do jogo Portugal-Hungria, de qualificação para o Mundial de 2018, a 25 de março.Todos as partidas que constam da tabela envolvem uma equipa portuguesa ou a seleção nacional, à exceção da final da Liga dos Campeões, emitida a 3 de junho pela RTP 1, que ocupa o 12º lugar e foi vista por uma média de 1 606 470 telespectadores (40,5% de share).Entre as emissões mais seguidas pelos telespectadores encontram-se ainda cinco episódios do formato ‘Pesadelo na Cozinha’, apresentado pelo chef Ljubomir Stanisic e emitido aos domingos na TVI. De referir ainda a presença de um episódio da novela ‘Ouro Verde’, da estação de Queluz de Baixo, protagonizada por Diogo Morgado e Joana de Verona.Contas feitas, a RTP 1 conta com oito programas no top 15 (os três primeiros lugares pertencem à TV pública), enquanto a TVI fica com sete.