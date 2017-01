Gabriela Sobral e Luís Proença lideram direção de programas da SIC

A direção de programas da SIC vai passar a ser liderada por Luís Proença e Gabriela Sobral que reportarão diretamente a Francisco Pedro Balsemão, presidente do grupo Impresa com o pelouro dos conteúdos. Os novos diretores de programas assumirão funções a partir de 6 de março. Estes "serão responsáveis pela conceção, desenvolvimento, produção, programação e gestão de todos os conteúdos de entretenimento e ficção televisivos do grupo", adianta a estação em comunicado.

"Estou certo que serão bem-sucedidos: pelo zelo e competência que têm demonstrado ao longo do seu percurso profissional, pelo seu profundo conhecimento da atividade televisiva, pela sua entrega à causa SIC e porque todos estaremos disponíveis para os ajudar neste seu novo desafio, a começar por mim", referiu Francisco Pedro Balsemão em nota enviada aos colaboradores do grupo.

Luís Proença iniciou a carreira em 1989 na TSF como jornalista, onde depois foi editor, chefe de redação e diretor-adjunto. Chegou à direção de programas da SIC em 2008 como diretor-adjunto, desempenhando as funções de diretor de antena, gestão de programação e projetos novas plataformas.

Gabriela Sobral iniciou a sua carreira televisiva em 1988 e em 1999 assumiu a direção de produção e ficção da TVI, onde esteve 11 anos. Em 2010 chegou à SIC, primeiro como diretora de produção e coordenação de projetos e no último ano como diretora de conteúdos.

