Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gala de ‘Biggest Deal’ alcança novo mínimo

Depois dos fracos resultados da estreia, TVI mudou o reality show para os sábados.

Por Sónia Dias | 08:51

As audiências de ‘Biggest Deal’ continuam em queda. Depois dos fracos resultados da estreia, a TVI decidiu mudar as galas do reality show apresentado por Teresa Guilherme de domingo para sábado, mas a estratégia voltou a não resultar.



A emissão do formato em direto foi vista por apenas 575 700 telespectadores e registou uma média de 20,1% de share, ficando fora do top dos dez programas mais vistos do dia (7 de outubro), segundo dados da GfK.



Recorde-se que na estreia, a 1 de outubro, ‘Biggest Deal’ foi apenas o 5º programa mais visto do dia, com 701 100 telespectadores (17,1% de share). A noite acabou por ser dominada pelos especiais de acompanhamento dos resultados das eleições autárquicas. O novo formato bateu assim um recorde negativo e tornou-se na pior estreia de sempre de um reality show da TVI ao domingo à noite.



Na altura, Bruno Santos, diretor-geral da estação, justificou o resultado com o "grande interesse que as pessoas manifestaram em acompanhar os resultados das eleições" e à "dupla jornada de futebol". Contudo, até agora ‘Biggest Deal’, que junta 16 famosos que vão ter de gerir quatro negócios, não conseguiu conquistar o público, o que obrigará a TVI a fazer alterações ao reality show do qual Rita Mendes foi a primeira baixa. O salão de beleza gerido pela DJ e empresária foi o que teve menos receitas, pelo que o público ditou a sua saída.