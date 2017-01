Gala Legião de Ouro premeia mérito

A II Gala Legião de Ouro premiou na segunda-feira os atletas bracarenses que mais se destacaram em 2016, tendo a CMTV recebido o prémio Guerreiro Solidário pelo apoio dado à campanha que visou angariar bens para os refugiados.

António Salvador fez questão de frisar à entrada da gala, que decorreu no Theatro Circo, que esta foi o culminar das comemorações do 96º aniversário do clube. "O momento é de galardoar e reconhecer o mérito dos atletas, funcionários, colaboradores e parceiros que em 2016 contribuíram para a sustentabilidade e o crescimento do Sp. Braga", disse o presidente dos arsenalistas.

Entre os galardoados, destaque para o Dirigente do Ano (Rui Casaca), Treinador do Ano (Paulo Fonseca), Futebolista do Ano (Marafona), Atleta do Ano (José Carlos Macedo, boccia) e para o Atleta Revelação (Nilson, futsal).

Já sobre o prémio Guerreiro Solidário, recebido por Octávio Ribeiro, diretor da CMTV e do Correio da Manhã, o presidente bracarense enalteceu a ajuda na divulgação da campanha: "Foi um apoio fundamental. O objetivo era angariar 50 toneladas de bens e com a divulgação da CMTV chegámos às 90 toneladas, que foram entregues aos refugiados na Grécia."

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, adepto ilustre dos bracarenses, não esteve presente, mas enviou uma mensagem de "felicitações" pelos 96 anos do clube.

