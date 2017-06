Gigantes do entretenimento criam aliança global contra a pirataria

Só nos Estados Unidos, o setor criativo vale 1,2 mil milhões de dólares, empregando 5,5 milhões de trabalhos diretos, destacou a ACE.

Trinta empresas de entretenimento de todo o mundo, entre elas os gigantes Amazon, Disney ou Warner Bros anunciaram esta terça-feira uma aliança global contra a pirataria na internet, visando proteger o mercado de conteúdos criativos.A Aliança para a Criatividade e o Entretenimento (ACE, no acrónimo em inglês) vai conduzir investigações e trabalhar com as autoridades para fechar empresas piratas, promover processos em tribunal, cooperar com as organizações de proteção de conteúdos nacionais e tentar encontrar acordos voluntários com os envolvidos, de acordo com um comunicado citado pela agência de notícias espanhola Efe.Nos últimos anos, o mercado global de conteúdos criativos tem crescido exponencialmente e agora existem mais de 480 serviços disponíveis na internet para ver filmes e programas de televisão.