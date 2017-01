Globos de Ouro americanos foram vistos por 20 milhões

Os números obtidos pela edição de 2017 dos Globos de Ouro, cujo grande vencedor foi a comédia musical "La La Land", com sete galardões, invertem a tendência a que se vem assistindo nos últimos anos, de queda das audiências televisivas das grandes cerimónias de entrega de prémios nos Estados Unidos: os Óscares, os Grammys e os Emmys.

A cerimónia dos Globos de Ouro teve 20 milhões de telespetadores no domingo à noite nos Estados Unidos, a segunda maior audiência numa década para os prémios de cinema e televisão de Hollywood, anunciou esta terça-feira a estação televisiva NBC.A 74.ª edição dos Globos de Ouro, atribuídos pela imprensa estrangeira, foi vista por mais 1,5 milhões de pessoas do que em 2016, precisou em comunicado a estação de televisão que transmitiu a cerimónia, citando números da empresa especializada Nielsen.No ano passado, os prestigiados galardões tiveram a concorrência das fases finais do campeonato de futebol americano e tiveram 18,5 milhões de telespetadores.