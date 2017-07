Google arrisca mais uma multa recorde

Empresa portuguesa acusa gigante da internet de abuso de posição dominante.

Por Sónia Dias | 09.07.17

A Comissão Europeia não dá tréguas à Google e pode estar prestes a penalizar a gigante tecnológica com a maior multa de sempre. Desta vez a queixa tem a ver com o sistema Android e envolve uma empresa portuguesa, podendo implicar uma sanção superior aos 2,4 mil milhões de euros que a multinacional liderada por Sundar Pichai foi condenada a pagar em abril, por promover ilegalmente o seu serviço de comparação de preços (Google Shopping).Com mais de 150 milhões de utilizadores e 1 milhão de aplicações, a Aptoide é uma App Store sediada em Lisboa, com escritórios em Shenzhen e Singapura. Juntamente com o motor de busca russo Yandex e a norte-americana Discinnect Inc., a companhia lusa acusa a Google de usar a sua posição dominante para impedir que serviços concorrentes se popularizem na plataforma, obrigando os seus parceiros a limitar o que podem instalar nos smartphones ou tablets Android.O caso está a ser analisado por um painel de especialistas e deverá sair uma decisão até ao final do ano. "É com satisfação que constatamos que existe uma investigação mais aprofundada do caso. Três anos depois da queixa, a questão permanece pertinente e está a afetar um número crescente de ‘players’ no mercado de distribuição de aplicações Android. O mais importante é que esta investigação sirva para repor a concorrência justa no mercado", diz Paulo Trezentos, presidente da Aptoide.