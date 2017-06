Google arrisca multa de mil milhões de euros

Recorde-se que a Google soma condenações um pouco por todo o Mundo, e continua a enfrentar processos por questões fiscais e anticoncorrenciais. Em maio, por exemplo, aceitou pagar ao Fisco italiano 306 milhões de euros por impostos devidos entre 2001 e 2015, pondo fim a mais um processo.

A Google deverá ser condenada nas próximas semanas a pagar uma multa superior a mil milhões de euros por abuso de posição dominante. Isto porque a Comissão Europeia a terá considerado culpada de manipular os resultados de pesquisa do seu motor de busca de forma a favorecer o Google Shopping, o seu serviço de comparação de preços, avançou o ‘Financial Times’.A condenação, explica o ‘The Guardian’, surge após uma investigação de sete anos e pode ser apenas a primeira. É que a Google é ainda acusada de abuso de posição dominante na publicidade associada à pesquisa e de restrições aos fabricantes de dispositivos Android e operadores de redes móveis.A imprensa internacional acrescenta ainda que a comissária Margrethe Vestager tem sido incentivada a seguir uma linha dura com multinacionais como a Google por parte de países como a França e a Alemanha. Depois de a condenação ser tornada pública, é esperado que a Google recorra aos tribunais para adiar a resolução do caso durante anos. Contudo, a decisão da Comissão abre portas para que os concorrentes e clientes deste serviço da multinacional a possam processar.