Google muda regras de acesso gratuito a notícias

Objetivo do gigante da internet é “reforçar a estratégia de apoio à indústria de notícias”.

03.10.17

A partir desta semana, vai terminar o sistema que obriga os produtores de conteúdos a disponibilizar, no mínimo, três artigos gratuitos por dia - via pesquisa Google ou Google Notícias - antes de exibir aos utilizadores os sistemas de pagamento pelos conteúdos.



Ou seja, os grupos de comunicação social vão poder escolher quantos artigos pagos querem disponibilizar no sistema da Google mensalmente.



A multinacional está ainda a desenvolver um novo sistema para simplificar a subscrição de conteúdos.