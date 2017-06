Google tem de pagar multa de 2,4 mil milhões

Em comunicado, a Google informou que "discorda respeitosamente das conclusões hoje [ontem] anunciadas". "Vamos analisar detalhadamente a decisão da Comissão Europeia ao mesmo tempo que vamos considerar um recurso e apresentarmos a nossa argumentação", defendeu a multinacional.



Esta decisão da Comissão Europeia poderá agora influenciar os outros casos que estão a ser investigados. É que a Google é ainda acusada de abuso de posição dominante na publicidade associada à pesquisa e de restrições aos fabricantes de dispositivos Android e operadores de redes móveis.



Recorde-se que a Google soma condenações um pouco por todo o Mundo, e continua a enfrentar processos por questões fiscais e anticoncorrenciais.



SAIBA MAIS

1,06

mil milhões de euros era o recorde de uma sanção aplicada pela Comissão Europeia até ao momento. Esta multa foi aplicada em 2009 à Intel. Agora, a Google terá de pagar mais do dobro: 2,42 mil milhões.



Portugal de fora

As práticas anticoncorrenciais que levaram a esta multa foram praticadas em 13 países da União Europeia (Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Países Baixos, Espanha, República Checa, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Polónia e Suécia), mas não em Portugal.



A Comissão Europeia aplicou uma multa recorde à Google de 2,42 mil milhões de euros "por abuso de posição dominante no mercado de motor de busca, ao dar uma vantagem ilegal ao seu próprio serviço de comparação de preços [Google Shopping]", disse ontem Bruxelas em comunicado.O valor da multa surpreendeu o mercado, já que o montante que se apontava, e que por si já seria um novo recorde, era uma coima de aproximadamente 1,1 mil milhões.Quase dez anos depois do início do caso, que remonta a 2008, a Comissão Europeia considerou que a multinacional liderada por Sundar Pichai abusou da posição dominante do seu motor de busca para promover o seu serviço de comparação de preços em detrimento das ofertas dos seus concorrentes.