Google trata os media “de forma vampiresca”

Ministro da Cultura, Luís Castro Mendes, ao centro, ouviu as posições dos patrões dos media, dos reguladores e do Sindicato dos Jornalistas





Gonçalo Reis, presidente da RTP, defendeu-se da acusação de ter muitos trabalhadores precários na estação pública, dizendo que "é a solução possível" para a empresa pública, que está impedida de contratar desde 2012. Durante este congresso foram ainda aprovadas várias propostas, como o boicote a conferências de imprensa onde os jornalistas não tenham direito a fazer perguntas e às entidades que façam blackout aos media.



E enquanto Carlos Magno, presidente da ERC, fez questão de salientar que a "maneira como a Google está a tratar os produtores de informação é vampiresca", Rosa Cullel, em representação da Media Capital insistiu na necessidade de mudar a legislação que regulamenta as redes sociais e outros concorrentes dos media. Há mais de 300 canais estrangeiros em Portugal, sem qualquer constrangimento, enquanto os canais nacionais têm de obedecer a regras apertadas.

O quarto Congresso dos Jornalistas Portugueses terminou ontem no Cinema São Jorge, em Lisboa, com um debate entre os patrões dos dos órgãos de comunicação, da tutela e de organizações representativas do setor, nomeadamente a ERC. A crise financeira que afeta o setor e os seus profissionais, os desafios da era digital e a concorrência das redes sociais foram alguns dos temas debatidos numa mesa que contou também com a presença de Sofia Branco, do Sindicato dos Jornalistas."Valeu a pena", disse aono final da sessão. "E tenho a certeza de que as resoluções tomadas pela Comissão Organizadora vão ter consequências e orientar mudanças legislativas que protejam os jornalistas."Luís Castro Mendes, ministro da Cultura – que tutela a comunicação social – prometeu fiscalização apertada à precariedade que afeta os jornalistas e disse que esse trabalho "já começou" na Função Pública e será alargado.