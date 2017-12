Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Goucha é o novo salva-vidas da TVI

Após o fracasso dos últimos reality shows, TVI aposta no apresentador para a ‘Casa dos Segredos’. Mas a escolha pode custar amizade com Teresa Guilherme.

Por Patrícia Bento e Hugo Alves | 01:30

O segredo foi revelado esta semana: manuel luís goucha foi o escolhido para substituir Teresa Guilherme à frente da nova edição do reality show ‘Secret Story - Casa dos Segredos’. O apresentador consolida a posição como estrela-maior da TVI e é a aposta da estação de Queluz de Baixo para reverter os maus resultados dos últimos formatos do canal, nomeadamente ‘Biggest Deal’, ‘Love on Top’ e ‘Let’s Dance’.



Para Goucha este será, aos 63 anos, um dos seus maiores desafios profissionais. E o apresentador, que pode ser visto atualmente em ‘Você na TV!’ e ‘Masterchef Júnior’ (e em breve estará em ‘A Tua Cara Não Me É Estranha’), garante estar entusiasmado. "Este programa vai exigir de mim muita pesquisa e muita dedicação, mas vai ser um desafio avassalador. Talvez o meu maior desafio profissional, até porque vou conduzir pela primeira vez um programa sozinho", afirma.



Esta mudança vai deixar Teresa Guilherme de fora. De resto, a apresentadora afirmou já várias vezes não querer fazer parte da nova edição. Mas, apesar de ter dito, no passado, não estar "nem aí para a ‘Casa dos Segredos’", formato do qual sempre disse não ser telespectador, Goucha fez questão de enviar uma mensagem à amiga quando aceitou o projeto. "Enviei uma mensagem à Teresa, mas a realidade é que a TVI queria um homem para a condução desta edição, portanto se não fosse eu seria outro. Se houvesse hipótese de ser a Teresa a apresentar eu não teria aceite". Quanto à reação que Teresa terá, Goucha espera que "a amizade não seja posta em causa". A ‘Sexta’ contactou Teresa Guilherme, mas a apresentadora não reagiu até ao fecho desta edição.



A decisão de substituir Teresa Guilherme e colocar um rosto masculino à frente do programa já era, no entender de Bruno Santos, diretor-geral da TVI, esperada pela apresentadora. "A Teresa sabia que não ia fazer parte deste projeto. A estação decidiu que queria apostar num homem", declara. E Goucha é o escolhido por ser "o tipo de pessoa que não se deixa vencer". Mas acabou por ser um plano B já que, antes, a TVI tentou contratar José Carlos Malato e João Baião à RTP e à SIC, respetivamente. Mas ambos recusaram a proposta por não se reverem no formato. Sobre estes convites, Bruno Santos garante: "Quem tem um Goucha tem tudo, não precisa de convidar o Malato".