Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo não abdica de Seixas da Costa

Embaixador garantiu que não vai deixar de “dar opiniões”para integrar o CGI da RTP.

Por Sónia Dias | 04.10.17

Apesar das alegadas "incompatibilidades" na indigitação de Seixas da Costa para o Conselho Geral Independente (CGI) da RTP, que dividiram a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), o gabinete do ministro da Cultura garantiu ao CM que a nomeação do embaixador é para manter.



Ontem, Seixas da Costa foi ouvido no Parlamento, onde avisou que não vai deixar de "dar opiniões" para integrar o cargo. "Eu faço o que faço, escrevo o que escrevo, dou opiniões sobre as questões mais diversas, tenho um blogue e não estou disponível [...] para dispensar esta questão", disse, rematando: "É isto, querem ou não querem".



Perante a incapacidade do regulador dos media em emitir um parecer (não vinculativo) positivo ou negativo sobre o diplomata, face a "incompatibilidades elencadas" nos estatutos da RTP, um grupo de cidadãos contestou a sua nomeação, considerando que esta é "ilegal" e "inconstitucional".



Numa carta enviado à ERC e ao Parlamento, destaca-se o facto de Arons de Carvalho ter participado e votado na deliberação do regulador. "A imparcialidade da sua conduta é duvidosa, devido à proximidade com o Dr. Seixas da Costa [ambos foram secretários de Estado no governo de Guterres]", refere o jurista Ivo Miguel Barroso, um dos subscritores do documento. Este alerta ainda para a violação da independência dos media perante o poder económico - Seixas da Costa é administrador da Jerónimo Martins, EDP e Mota-Engil - e para o facto do diplomata comentar em vários órgãos de comunicação.