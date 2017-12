Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grupo Impresa prepara mudanças para 2018

Aberto plano de rescisões amigáveis que deverá levar à saída de mais de 40 pessoas.

Por Duarte Faria | 10:40

A Impresa, grupo que detém a SIC e o ‘Expresso’, tem em curso uma forte reestruturação que ficará concluída no próximo ano. A empresa de Francisco Pinto Balsemão quer cortar custos na ordem dos quatro milhões de euros anuais e já avançou com um plano de rescisões por mútuo acordo que deverá levar à saída de mais de 40 trabalhadores.



Ao que o CM apurou junto de fonte do grupo, "trata-se, sobretudo, de funcionários que passam a ser excedentários no âmbito da redução da atividade da empresa". Ou seja, trabalhadores da área comercial, serviços e marketing que não integram a equipa de 110 pessoas que vai transitar para a empresa de Luís Delgado. O ex-jornalista deverá concluir, no início do ano, a compra do portefólio de revistas: ‘Activa’, ‘Caras’, ‘Caras Decoração’, Courrier Internacional’, ‘Exame’, ‘Exame Informática’, ‘Jornal de Letras’, ‘Telenovelas’, ‘TV Mais’, ‘Visão’, ‘Visão Júnior’ e ‘Visão História’. A revista ‘Blitz’ mantém-se, mas apenas no online. O ‘Expresso’ passa a ser o único título do grupo em papel.



Entretanto, em meados de 2018, deverá ficar concluída a mudança dos estúdios da SIC para o edifício de S. Francisco de Sales, Paço de Arcos, local onde já funciona a restante estrutura da empresa. E não está afastada a possibilidade de fusão das redações da SIC e ‘Expresso’. Além disso, dois históricos já anunciaram a saída: Henrique Monteiro, ex-diretor do ‘Expresso’, e Nicolau Santos, diretor-adjunto.