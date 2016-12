Grupo Ongoing vende sede por oito milhões

CM, entre estes estão membros da família Vasconcellos, nomeadamente Isabel Rocha dos Santos, mãe de Nuno Vasconcellos.



Os credores de outras empresas do grupo, como a ST&SF, do ‘Diário Económico’, não vão beneficiar com esta venda.



O remanescente será entregue a outros acionistas da sociedade que controla a VC 19. E, de acordo com fontes ouvidas pelo, entre estes estão membros da família Vasconcellos, nomeadamente Isabel Rocha dos Santos, mãe de Nuno Vasconcellos.

A sociedade VC 19, criada para gerir a sede da Ongoing, chegou a acordo para vender o edifício situado no Chiado, Lisboa, que desde 2008 foi a base de operações do grupo de Nuno Vasconcellos.Segundo apurou o, o contrato de promessa de compra e venda já foi assinado e a escritura deve ser realizada até ao final do ano. A identidade do comprador é ainda desconhecida, mas o valor do negócio rondará os oito milhões de euros. Sensivelmente o mesmo que a VC 19 gastou na compra e nas obras realizadas no edifício.Depois de concluída a escritura, os oito milhões serão utilizados para pagar a dívida existente relativa à compra do prédio (cerca de seis milhões a serem pagos ao Novo Banco). O restante será entregue à dona da VC 19, uma outra sociedade onde a Ongoing detém menos de um terço do capital. Ou seja, a empresa, que já declarou insolvência, deverá receber 700 mil euros, que poderão ser distribuídos pelos seus credores, que reclamam 1,2 mil milhões.