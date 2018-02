Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guerra pela Champions entra em fase decisiva

RTP vai apresentar proposta à UEFA para ficar com a prova por mais três épocas.

Por Duarte Faria | 01:30

A UEFA tem aberta até 27 de fevereiro (terça-feira) a fase de apresentação de propostas para a aquisição dos direitos de transmissão para Portugal da Liga dos Campeões nas próximas três temporadas (2018/19, 2019/20 e 2020/21).



O CM sabe que a RTP (detentora dos direitos em sinal aberto nas últimas três épocas) vai apresentar uma proposta. Manter em antena as transmissões da mais importante prova de clubes do futebol europeu é uma das prioridades da administração do canal público.



Recorde-se que, em 2014, a RTP pagou 17,8 milhões de euros para emitir a Champions por três épocas. Na altura, o investimento gerou polémica e levou ao afastamento, por parte do Conselho Geral Independente (CGI), da administração presidida por Alberto da Ponte.



Resta saber qual será, desta vez, a posição do órgão supervisor da RTP, até porque se prevê um aumento significativo dos preços para a aquisição dos direitos nas próximas temporadas.



Ao que o CM apurou, a Altice/MEO também poderá avançar com uma proposta. O objetivo será, caso o negócio de compra da Media Capital se concretize, canalizar os jogos para a TVI.



De fora da corrida deverá ficar a SIC. As restrições financeiras impedem a estação de Carnaxide de avançar para esta guerra. O canal de Pinto Balsemão deverá concentrar todos os esforços na compra dos direitos da Liga Europa.



Já a Sport TV vai apresentar uma proposta para a aquisição dos direitos em sinal fechado.