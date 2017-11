Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Há 48 anos o mundo conheceu a 'Rua Sésamo'

Poupas e o Monstro das Bolachas começaram a fazer parte do imaginário das crianças no dia 10 de novembro de 1969.

Por Catarina Figueiredo | 11:07

Foi há precisamente 48 anos que o mundo imaginário da Rua Sésamo (ou 'Sesame Street' o nome original da série) se estreou nos ecrãs televisivos norte -americanos, para mais tarde, se estender para praticamente todo o mundo.



A 10 de novembro de 1989, a estação televisiva norte-americana PBS lançava para o ar o primeiro episódio da série pedagógica 'Sesame Street'. A data ditava assim o início de um fenómeno mundial e de uma série de personagens ainda hoje aclamadas pelas gerações mais novas.



Em Portugal, a série só era lançada 20 anos depois. A adaptação portuguesa estreou no dia 6 de novembro de 1981, na RTP1. Personagens como o Poupas Amarelo, o Egas, o Becas e o Monstro das Bolachas passaram também a fazer parte do dia-a-dia das crianças portuguesas.



Os anos 90 foram a era de sucesso da 'Rua Sésamo', que para além das personagens-fantoche e das animações interativas, contava ainda com um elenco humano de luxo, entre os quais a jovem Alexandra Lencastre, que interpretava a bem-disposta Guiomar. António Anjos e Fernanda Montemor foram outros dos nomes que ficaram para sempre ligados à série infantil, ao darem vida às personagens Sr. Almiro e Avó Chica, respetivamente.



O programa tinha uma componente pedagógica muito forte, ao abordar junto das crianças várias temáticas escolares como o alfabeto e os números. Temas cívicos como a poupança de eletricidade e a importância da higiene eram também tratados e expostos de forma lúdica e educativa.



A série televisiva teve várias adaptações para além da portuguesa. O primeiro país a pegar na ideia original foi o México, em 1972. A Jordânia foi o último país até à data a criar a sua própria 'Rua Sésamo', em 2009.



A última emissão televisiva da série foi em maio de 1996. Apesar de ser um programa infantiil, a 'Rua Sésamo' acabou por ser transversal a várias gerações, reunindo famílias inteiras em frente à televisão para assistir às aventuras do Poupas Amarelo e dos seus amigos. 21 anos depois, é certo que a 'Rua Sésamo' continua a deliciar e a emocionar os adultos, que em crianças, vibraram ao som da canção "Vem brincar, traz um amigo teu...".