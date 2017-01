Hill+Knowlton junta-se à FXT

A FXT já tinha na sua base de clientes a Fundação EDP,a Fundação Luso-Americana, a Uber, a European Reciclying Plataform, a Cofidis, entre outros.



"Integrar o Grupo WPP, com presença e reputação globais, e fundir a FXT com uma empresa com a experiência e o portfólio da H+K é motivo de enorme orgulho, mas também de grande responsabilidade. Estou certo de que tornaremos a H+K numa agência líder no mercado português", afirma Francisco Teixeira no documento.A FXT já tinha na sua base de clientes a Fundação EDP,a Fundação Luso-Americana, a Uber, a European Reciclying Plataform, a Cofidis, entre outros.

A agência de comunicação multinacional Hill+Knowlton Strategies e a portuguesa FXT anunciaram esta quinta-feira a sua fusão e vão dar origem a uma nova agência: a Hill+Knowlton Strategies Portugal.Francisco Teixeira, fundador da FXT em 2013, será o diretor-geral e sócio minoritário desta empresa. O Grupo WPP, líder mundial de comunicação, continua com uma posição maioritária na agência.Segundo comunicado enviado às redações, a nova empresa contará com "cerca de 25 consultores no escritório em Lisboa".