Hugo Graça Figueiredo designado para administrador da RTP

Conselho Geral Independente confirma novo nome na equipa de Gonçalo Reis.

17:11

O Conselho Geral Independente (CGI) anunciou esta quinta-feira que "procedeu à designação" de Hugo Graça Figueiredo para integrar a equipa de Gonçalo Reis no Conselho de Administração da RTP.



O CGI convidou em 25 de janeiro o atual presidente da RTP a apresentar um Projeto Estratégico para o próximo triénio, "elaborado à luz das Linhas de Orientação Estratégica" que o órgão entretanto publicou.



"Na sequência de contactos posteriores com Gonçalo Reis, o Conselho Geral Independente procedeu à designação dos dois outros membros do Conselho de Administração: o engenheiro Hugo Graça Figueiredo e, para a área financeira, uma personalidade cuja designação foi submetida, nos termos da lei, ao parecer prévio e vinculativo do ministro das Finanças", adianta o CGI.



Hugo Figueiredo trabalhou durante 16 anos na Sonae, onde liderou a gestão do jornal Público, exercendo depois funções de chefia na comunicação da NOS.