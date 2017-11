Incêndio suspende gravações de novela com José Fidalgo

Estúdio da Globo onde trama ‘Deus Salve o Rei’ é gravada ardeu.

14:41

O estúdio da Globo, onde parte da novela 'Deus Salve o Rei' é gravada, sofreu um incêndio na quinta-feira à tarde. A estação de televisão suspendeu as gravações do enredo em Curicica, Rio de Janeiro.

O ator português José Fidalgo faz parte do elenco da novela da Globo e, devido ao fogo que deflagrou no barracão onde estavam guardados cenários do enredo, está com o trabalho condicionado. No entanto, o incidente não impedirá 'Deus Salve o Rei' de se estrear a 9 de janeiro, como previsto.

O incêndio provocou apenas estragos materiais, como a própria estação de televisão brasileira escreveu num comunicado, esta quinta-feira. "Hoje, por volta das 18h00, o barracão de apoio às gravações da novela 'Deus Salve o Rei', nos Estúdios Globo, em Curicica, no Rio de Janeiro, pegou fogo. O local foi rapidamente evacuado e não houve feridos".

A novela de Daniel Adjafre vai suceder a 'Pega Pega' no horário das 19h00. José Fidalgo é uma das personagens de relevo.