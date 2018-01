Já são conhecidas as apresentadoras do Festival da Eurovisão da Canção

Duas semifinais ocorrem a 8 e 10 de maio e a grande final no dia 12.

14:12

Daniela Ruah, Catarina Furtado, Filomena Cautela e Sílvia Alberto foram as escolhidas para a apresentação do Festival da Eurovisão da Canção, pela primeira vez em Portugal.

As duas semifinais ocorrem nos dias 8 e 10 de maio e a grande final no dia 12, no Parque das Nações, em Lisboa.

De recordar que Portugal venceu pela primeira vez a Eurovisão a 13 de maio de 2017, com a participação de Salvador Sobral que interpretou a canção "Amar pelos Dois".

A escolha do concorrente português será feita através do Festival da Canção de 2018, nos dias 18 e 25 de fevereiro, em Lisboa, com a grande final marcada para 4 de março, no Pavilhão Multiusos de Guimarães.

Em atualização