Jessica Athayde revela como fatura com os seus medos

Atriz vê a sua visibilidade sair reforçada com as publicações que faz nas redes sociais.

Por Vânia Nunes | 01:30

Denunciou o vídeo das agressões a jovens à porta da discoteca Urban beach, em Lisboa, na sua página de Facebook, mostrou-se indignada e a publicação recebeu mais de 12 mil ‘gostos’. Jessica Athayde tem usado as redes sociais para dar voz a alguns dos seus pensamentos, estados de espírito e gritos de revolta e a verdade é que muitas das vezes que o faz, acaba por sair beneficiada. A sua imagem perante a opinião pública é valorizada, o que é sinónimo de novos contratos.



"Isto é o Urban Beach em Lisboa. Acham isto aceitável? Partilhem este vídeo. E, já agora, lembrem-se que cada vez que frequentarem este sítio estão a contribuir para que este tipo de situações continuem", escreveu a atriz de 31 anos, com o vídeo que partilhou. Dias depois, voltou a estar no centro da polémica ao assumir, também nas redes sociais, que foi ameaçada após a denúncia.



"Bem, ao que parece passei a ser culpada deste número todo do Urban, a minha página está cheia de mensagens de empregados/seguranças que trabalham lá, ou melhor, trabalhavam. Até parece que fui a única pessoa em Portugal que fez a partilha do vídeo, da qual não me arrependo nada e até fui eu própria que mandei fechar o Urban e tudo! Se eu aparecer por aí com um olho negro... já sabem. Parece que este ‘pessoal da noite’ não brinca". Uma partilha que lhe valeu mais notoriedade e muitos comentários de seguidores a apoiá-la.



Já em 2014, quando desfilou em biquíni na ModaLisboa e usou as redes sociais para se defender das acusações de que estava gorda, Jessica Athayde saiu a ganhar. "De repente, queriam-me para tudo o que era campanha, desde os iogurtes ao gel de banho. Eu, até então, nem era muito solicitada, mas, nessa altura, houve um ‘boom’ enorme e acredito que o episódio tenha sido fundamental para reforçar a minha visibilidade", revelou, recentemente, em entrevista à revista ‘G.Q’.



Jessica Athayde consegue assim ver os seus rendimentos serem aumentados no final do mês, ao associar-se a inúmeras marcas, a maioria ligada à beleza. Em troca, divulga fotografias e textos no Facebook, no Instagram ou no seu blogue pessoal, Jessy James, com os produtos.



Apesar do sucesso que tem feito, a atriz assume que está preparada para tudo. "Se precisar, pego em mim e vou trabalhar. Já o fiz, já fui barmaid e, na altura, até estava a gravar ao mesmo tempo".