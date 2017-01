João Paulo Guerra recusado como provedor do ouvinte da RTP

O Conselho de Opinião (CO) da RTP voltou a rejeitar a proposta da administração da empresa pública para o cargo de provedor do ouvinte.

Depois de no final de novembro os membros do CO terem recusado a primeira escolha apresentada pela administração de Gonçalo Reis (Joaquim Vieira, com 21 votos contra, cinco a favor e três brancos), foi a vez de João Paulo Guerra ver o seu nome rejeitado, com 15 votos contra, 12 a favor e um branco.



O jornalista João Paulo Guerra, que é colaborador da Antena 1, foi hoje ouvido pelos membros do CO antes da votação.

Desta forma, a administração da RTP terá de indicar um terceiro nome para o cargo de provedor do ouvinte, função que continua a ser desempenhada por Paula Cordeiro, apesar de o seu mandato já ter terminado.



Recorde-se que no mesmo dia em que o CO rejeitou o nome de Joaquim Vieira, Jorge Wemans foi nomeado provedor do telespectador.

