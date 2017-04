João Pereira Coutinho é o novo cronista da SÁBADO, já na próxima edição

João Pereira Coutinho, colunista do CM e comentador da CMTV, é o novo cronista da revista SÁBADO. O escritor, cientista e politólogo, de 40 anos, assina o novo espaço de opinião já na próxima edição, que chega às bancas esta quinta-feira.

João Pereira Coutinho nasceu no Porto, a 1 de junho de 1976. É formado em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e doutorado em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Políticos na Universidade Católica Portuguesa (IEP-UCP). Com apenas 19 anos venceu o Prémio Nacional de Literatura Juvenil Ferreira de Castro, pela novela Jaime e Outros Bichos, de 1996.

Atualmente trabalha como professor no Instituto de Estudos Políticos da UCP. João Pereira Coutinho é ainda cronista no jornal brasileiro Folha de S. Paulo, já tendo colaborado anteriormente com as publicações portuguesas O Independente (de 1998 a 2003), Atlântico e Expresso (de 2004 a 2009).

