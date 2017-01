John Cena apresenta gala infantil

A 30º edição do Nickelodeon Kids’ Choice Awards vai ser apresentada por John Cena, estrela de wrestling que tem também feito carreira como ator e apresentador de televisão.

"Sinto-me em êxtase e honrado por ser o anfitrião da cerimónia", afirmou Cena, acrescentando que já tem "várias surpresas preparadas para levar para a festa do slime [explosões de lama verde]".

"A personalidade e energia contagiante de John Cena irá trazer ainda mais emoção, comédia e diversão aos Kids’ Choice Awards. Cena tem um coração de criança, mal podemos esperar para dar aos mais novos, de todo o mundo, a oportunidade de assistir, na primeira fila, à cerimónia deste ano", adianta Shelly Sumpter Gillyard, vice-presidente do Nickelodeon para a área de eventos.

O Nickelodeon Kids’ Choice Awards premeia as estrelas favoritas das crianças no mundo do cinema, música, televisão, cultura pop e animação. A cerimónia, que terá lugar a 11 de março no Galen Center, em Los Angeles, EUA, poderá ser vista em Portugal no dia 15 do mesmo mês, às 20h30, no canal Nickelodeon.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito