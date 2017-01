John Hurt parte após 60 anos de carreira

Em 2015 foi-lhe diagnosticado um cancro no pâncreas, mas nem isso o fez parar de trabalhar naquela que era a sua paixão. Atualmente pode ser visto nas salas de cinemas com ‘Jackie’ e este ano tem ainda mais quatro filmes previstos para estrear, incluindo ‘That Good Night’, que narra a história de um doente terminal.



Sucesso em séries de televisão

‘Z Cars’ foi a série que em 1962 deu a conhecer John Hurt ao público. O ator conciliou a sua presença na TV, incluindo como narrador de documentários, com os mais de 200 filmes que rodou. Em 2013 entrou numa das séries de maior êxito no Reino Unido, ‘Doctor Who’. A última série em que participou foi ‘The Last Panthers’, em 2015. Ordenado cavaleiro pela rainha Isabel II, foi nomeado para um Óscar e ganhou um Globo de Ouro e 2 BAFTA.



Reconhecido pelas interpretações em ‘Alien - O 8.º Passageiro’, ‘O Expresso da Meia-Noite’, ‘O Homem Elefante’ ou ‘Harry Potter e a Pedra Filosofal’, o ator britânico John Hurt morreu, após anos de luta contra um cancro no pâncreas, ao fim de quase 60 anos de carreira, durante os quais brilhou no cinema, na televisão e no teatro.Nascido a 22 de janeiro de 1940, na aldeia mineira de Shirebrook, em Derbyshire, Inglaterra, John Hurt morreu na passada quarta-feira, apenas três dias após ter completado os 77 anos, mas só ontem o óbito foi anunciado.Filho de um vigário e de uma engenheira, Hurt estudou representação e estreou-se no teatro, ficou conhecido dos britânicos em séries de televisão (ver caixa), mas foi no cinema que ganhou fama.